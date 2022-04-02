Иран выразил протест против применения насилия датской полицией в отношении иранской женщины

В четверг в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как датская полиция применяет жесткую силу против иранской женщины на глазах у его мужа и детей. Датская полиция принудительно доставила гражданку Ирана в аэропорт Копенгагена, чтобы депортировать ее в Турцию.

Реагируя на инцидент, посольство Ирана в Копенгагене направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Дании, выразив протест против бесчеловечного поведения.

Посол Ирана в Дании Афсане Надипур посетила Министерство иностранных дел Дании в пятницу и встретилась с заинтересованными официальными лицами, чтобы выразить протест Ирана.

Иранская женщина в настоящее время проходит лечение в Дании, где она находится со своей семьей.