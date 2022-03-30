Тареми стал лучшим бомбардиром азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная Ирана досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В турнирной таблице отборочного раунда команда лидирует в группе А, имея в активе 25 очков после 10 матчей. На втором месте располагается сборная Южной Кореи (23 очка), у которой есть одна игра в запасе. Саудовская Аравия и Япония также вышли в ЧМ-2022 из Азии.

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола (АФК), форвард португальской команды «Порту» Мехди Тареми занял первое место среди лучших бомбардиров турнира с 4 голами. Он также отдал 2 голевые передачи.

Джунья Ито из Японии и капитан сборной Ирана Алиреза Джахан-Бахш также заняли второе и третье места.

Чемпионат мира по футболу 2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.