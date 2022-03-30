30 мар. 2022 г., 13:02
Journalist ID: 2390
News Code: 84700255
0 Persons
T T

Tags

Тареми стал лучшим бомбардиром азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Тареми стал лучшим бомбардиром азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Тегеран, 30 марта, ИРНА – Нападающий сборной Ирана по футболу Мехди Тареми стал лучшим бомбардиром азиатского отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года.

Сборная Ирана досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В турнирной таблице отборочного раунда команда лидирует в группе А, имея в активе 25 очков после 10 матчей. На втором месте располагается сборная Южной Кореи (23 очка), у которой есть одна игра в запасе. Саудовская Аравия и Япония также вышли в ЧМ-2022 из Азии.
Как сообщает Азиатская конфедерация футбола (АФК), форвард португальской команды «Порту» Мехди Тареми занял первое место среди лучших бомбардиров турнира с 4 голами. Он также отдал 2 голевые передачи.
Джунья Ито из Японии и капитан сборной Ирана Алиреза Джахан-Бахш также заняли второе и третье места.
Чемпионат мира по футболу 2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha