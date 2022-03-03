3 мар. 2022 г., 16:48
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Азиатская конфедерация футбола похвалила иранского нападающего Порту

Азиатская конфедерация футбола похвалила иранского нападающего Порту

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Азиатская футбольная конфедерация (АФК) похвалила Мехди Тареми на своем веб-сайте и написала, что иранским нападающим в матче «Порту» против «Спортинга» был засчитан один гол и одна передача.

Утром в четверг в первом матче полуфинала Кубка Португалии и в очень чувствительном матче «Спортинг» принимал «Порту», ​​который был зрелищным матчем с победой над гостями со счетом 2:1. Мехди Тареми, у которого сезон мечты, также стал звездой в этом матче, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

«Один гол и одна результативная передача Мехди Тареми были зафиксированы в игре «Порту» против «Спортинга» в полуфинальном раунде национального кубка Португалии. Он был назван самым влиятельным игроком «Порту» в этом сезоне», - говорится в сообщении Азиатской конфедерации футбола.

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