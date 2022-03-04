Португальский сайт «Sp Fútbol Portugués» отметил иранского нападающего «Порту»

"Несомненно, «Мехди Тареми» следует отметить как одного из лучших игроков португальской лиги. Иранский нападающий «Порту» показал свое высокое качество в Европе и забил решающие голы для своей команды", пишет «Sp Fútbol Portugués».

З марта, Тареми забил гол и отдал одну передачу в первом матче полуфинала Кубка Португалии между ФК «Порту» и «Спортинг».

«Порту» на выезде победил «Спортинг» со счетом 2:1. На 59-й минуте Мехди Тареми сравнял счет с пенальти. Через 5 минут Эванилсон забил победный мяч.