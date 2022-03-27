Он в интервью ИРНА назвал один из планов разработкой второй фазы месторождения «Южный Азедеган» с формированием консорциума иранских компаний.
Говоря об увеличения добычи нефти из месторождения «Южный Азадеган», Ходжасте-Мехр заявил о возможности присутствия иностранных инвесторов в стране для развития совместных газовых и нефтяных месторождений.
По его словам, планы развития месторождений «Сепехр» и «Джафир» также выполняются операторами.
Южный Азадеган — крупное нефтяное месторождение Ирана, выделен из месторождения Азадеган в 2006 году. Начальные запасы нефти составляет 1 млрд тонн.
Тегеран, 27 марта, ИРНА – В Иране выделили $8 млрд на развитие совместных месторождений на западе реки Карун. Об этом сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсан Ходжасте-Мехр.
Он в интервью ИРНА назвал один из планов разработкой второй фазы месторождения «Южный Азедеган» с формированием консорциума иранских компаний.
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