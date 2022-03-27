В Иране выделили $8 млрд на развитие совместных месторождений

Он в интервью ИРНА назвал один из планов разработкой второй фазы месторождения «Южный Азедеган» с формированием консорциума иранских компаний.

Говоря об увеличения добычи нефти из месторождения «Южный Азадеган», Ходжасте-Мехр заявил о возможности присутствия иностранных инвесторов в стране для развития совместных газовых и нефтяных месторождений.

По его словам, планы развития месторождений «Сепехр» и «Джафир» также выполняются операторами.

Южный Азадеган — крупное нефтяное месторождение Ирана, выделен из месторождения Азадеган в 2006 году. Начальные запасы нефти составляет 1 млрд тонн.