27 мар. 2022 г., 13:22
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В Иране выделили $8 млрд на развитие совместных месторождений

В Иране выделили $8 млрд на развитие совместных месторождений

Тегеран, 27 марта, ИРНА – В Иране выделили $8 млрд на развитие совместных месторождений на западе реки Карун. Об этом сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсан Ходжасте-Мехр.

Он в интервью ИРНА назвал один из планов разработкой второй фазы месторождения «Южный Азедеган» с формированием консорциума иранских компаний.
Говоря об увеличения добычи нефти из месторождения «Южный Азадеган», Ходжасте-Мехр заявил о возможности присутствия иностранных инвесторов в стране для развития совместных газовых и нефтяных месторождений.
По его словам, планы развития месторождений «Сепехр» и «Джафир» также выполняются операторами.
Южный Азадеган — крупное нефтяное месторождение Ирана, выделен из месторождения Азадеган в 2006 году. Начальные запасы нефти составляет 1 млрд тонн.

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