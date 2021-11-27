27 нояб. 2021 г., 20:11
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News Code: 84557297
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Добыча иранской нефти вернется к досанкционному времени к апрелю следующего года

Добыча иранской нефти вернется к досанкционному времени к апрелю следующего года

Тегеран, 27 ноября, ИРНА - Генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр сказал, что Иран пытается увеличить мощности по добыче нефти до четырех млн. баррелей к апрелю следующего года, и ее финансовые ресурсы также определены.

Он отметил, что Национальная иранская нефтяная компания владеет 400 нефтяными и газовыми месторождениями, добавив: «Мы можем добыть 340 миллиардов баррелей в день имеющихся ресурсов с помощью основных и традиционных методов и без необходимости в новых технологиях».

«Экспорт сырой нефти и газового конденсата увеличился по сравнению с периодом до правительства 13-го созыва, и мы используем все наши возможности для максимального увеличения экспорта, потому что устойчивость экспорта сырой нефти является нашей политикой», заявил он.

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