Добыча иранской нефти вернется к досанкционному времени к апрелю следующего года

Он отметил, что Национальная иранская нефтяная компания владеет 400 нефтяными и газовыми месторождениями, добавив: «Мы можем добыть 340 миллиардов баррелей в день имеющихся ресурсов с помощью основных и традиционных методов и без необходимости в новых технологиях».

«Экспорт сырой нефти и газового конденсата увеличился по сравнению с периодом до правительства 13-го созыва, и мы используем все наши возможности для максимального увеличения экспорта, потому что устойчивость экспорта сырой нефти является нашей политикой», заявил он.