25 мар. 2022 г., 22:21
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Амир Абдоллахиян: результаты событий будут в интересах региона и Ливана

Амир Абдоллахиян: результаты событий будут в интересах региона и Ливана

Тегеран, 25 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Ливана в пятницу заявил, что Тегеран видит результаты нынешних событий в интересах региона и Ливана.

Министр иностранных дел Ирана сегодня в продолжение региональной поездки встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Как сообщает корреспондент ИРНА в Ливане, на встрече был рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая расширение двусторонних отношений и обзор последних региональных и международных событий.

«Мы внимательно следим за событиями в Ливане, и мы друзья и сторонники этой страны в темные дни и периоды спокойствия в ней», - сказал Амир Абдоллахиан на встрече, добавив, что «мы готовы сотрудничать во всех областях с Ливаном в свете нынешней сложной ситуации в этой стране».

Он упомянул о высокой скорости развития событий в регионе и сказал, что Иран считает, что результат развития событий отвечает интересам региона и Ливана.

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