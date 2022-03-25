Амир Абдоллахиян: результаты событий будут в интересах региона и Ливана

Министр иностранных дел Ирана сегодня в продолжение региональной поездки встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Как сообщает корреспондент ИРНА в Ливане, на встрече был рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая расширение двусторонних отношений и обзор последних региональных и международных событий.

«Мы внимательно следим за событиями в Ливане, и мы друзья и сторонники этой страны в темные дни и периоды спокойствия в ней», - сказал Амир Абдоллахиан на встрече, добавив, что «мы готовы сотрудничать во всех областях с Ливаном в свете нынешней сложной ситуации в этой стране».

Он упомянул о высокой скорости развития событий в регионе и сказал, что Иран считает, что результат развития событий отвечает интересам региона и Ливана.