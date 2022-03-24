Нейтрализация израильской диверсии на ядерном объекте в Иране имела четкий посыл

Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

14 марта разведывательные службы КСИР сумели выявить и обезвредить диверсионную группу, которая готовила саботаж на объекте Фордо.

Акция планировалась в преддверии Ноуруза - нового года по иранскому календарю, который празднуется в стране 20 марта.

"Это действие послало сионистскому режиму четкий сигнал о том, что иранские службы разведки и безопасности проявляет бдительность в отношении любой угрозы", сказал Эслами.

Комментируя ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, Эслами заявил, что ОАЭИ не будет ждать итогов переговоров в Вене и продвигает свои ядерные планы в соответствии с его положениями.