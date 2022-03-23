Генсек ООН поздравил с Персидским Новым годом

Гутерриш подчеркнул в своем сообщении в Твиттере, что Новруз может помочь людям построить мир, полный мира, здоровья и процветания.

«Поскольку человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, давайте руководствоваться духом солидарности Новруза и подтвердим наше обещание жить в гармонии и защищать нашу планету», - сказал генсек ООН, выразив надежду: «Я желаю всем счастливого, здорового и мирного Новруза».

Новруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и турецких народов.

Праздник Новруз не относится к конкретной религии или конфессии, а акцентирует обновление, зарождение природы. Он как народный праздник, существует испокон веков, органично внедрился в культурную жизнь многих народов и регионов мира.

Отличительная черта Новруза – его светский характер в отличие от большинства торжеств в исламском и христианском мире.

С сентября 2009 г. Новруз числится в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а с конца февраля 2010 г. 64–я сессией Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено 21 марта, как «Международный день Новруза». Эта дата празднования – 21 марта, избрана неслучайно, потому что она приходится на весеннее равноденствие, когда продолжительность дня равняется с продолжительностью ночи, и весна решительно входит в свои права. Тем самым Новруз и мусульманский Новый год отличаются друг от друга, потому что основой мусульманского календаря является лунный годичный цикл.

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