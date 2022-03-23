Россия ориентируется на опыт Ирана для обеспечения авиационных запчастей

В условиях арестов воздушных судов авиакомпании РФ продолжают летать за рубеж на 193 самолетах, сказал Савельев. Это 148 российских Superjet 100, один Ту-204, а также 44 Boeing и Airbus, которые находятся в собственности перевозчиков. Но на каком-то этапе этим самолетам понадобятся запчасти, признал министр. По его словам, власти ищут решение этого вопроса, на данный момент ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет.

«Около 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за границей из-за санкций», - сказал он.

«Мы взяли за основу Иран. Иран находится под санкциями с 1995 года. У них сохранены 15 авиакомпаний, они их ремонтируют и обслуживают. К нам они летают два раза в неделю из Тегерана. И они умудрились купить в 2020 году 22 Airbus. Поэтому это была для нас основа - что и в условиях санкций можно искать решения», - отметил Савельев.

По данным Интерфакс, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

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