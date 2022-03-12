Тренер «Байера» назвал Азмуна настоящим финишером

30 января 27-летний иранский нападающий присоединился к немецкому клубу в завершившееся трансферное окно.

5 марта Азмун провёл первый официальный матч в составе леверкузенского «Байера». Футболист вышел на поле на 89-й минуте матча против мюнхенской «Баварии» (1:1). В общей сложности Азмун провёл на поле около 5 минут.

Кроме того, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между итальянским «Аталанта» и «Байером» Азмун вышел на замену на 85-й минуте. Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.

После матча с «Аталантой» тренер «Байера» похвалил иранского форварда. "Азмун отличается от других нападающих. Насоящего Азмуна в Германии мы еще не видели. Он бьет по мячу, но является настоящим нападающим и хорошим финишером", сказал Херардо Сеоане.

Twitter: @irnarussian

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