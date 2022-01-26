Матч сборной Ирана с Ираком пройдет с участием болельщиков

Матч Ирана с Ираком в четверг 27 января пройдет на стадионе Азади в Тегеране с участием 10 тыс. болельщиков.

Форвард иранской команды Сердар Азмун, который сдал положительный тест на Covid-19, потерял этот матч. Другому иранскому нападающему Мехди Тареми также из-за погодных условий не удалось вылететь из Турции.

Сборная Ирана не без проблем преодолела второй этап квалификации, став победителем своей группы только по итогам последнего тура.

Единственная потеря баллов была дома с Южной Корей — 1:1. Остальные же поединки иранцы выиграли с общим счетом 10:1. Помимо корейцев, забить им смогли только ливанцы — 2:1.