26 янв. 2022 г., 14:19
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Матч сборной Ирана с Ираком пройдет с участием болельщиков

Матч сборной Ирана с Ираком пройдет с участием болельщиков

Тегеран, 26 января, ИРНА – Иран в седьмом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии завтра сыграет дома против команды Ирака с участием болельщиков.

Матч Ирана с Ираком в четверг 27 января пройдет на стадионе Азади в Тегеране с участием 10 тыс. болельщиков.
Форвард иранской команды Сердар Азмун, который сдал положительный тест на Covid-19, потерял этот матч. Другому иранскому нападающему Мехди Тареми также из-за погодных условий не удалось вылететь из Турции.
Сборная Ирана не без проблем преодолела второй этап квалификации, став победителем своей группы только по итогам последнего тура.
Единственная потеря баллов была дома с Южной Корей — 1:1. Остальные же поединки иранцы выиграли с общим счетом 10:1. Помимо корейцев, забить им смогли только ливанцы — 2:1.

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