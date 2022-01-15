Впервые за два года болельщиков пустят на футбол в Иране

"Национальный штаб по борьбе с коронавирусом во главе с президентом (Эбрахимом Раиси) согласился с просьбой Министерства спорта и молодежи пускать зрителей на играх сборной Ирана по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022", написал он в своем Twitter.

В Иране с начала вспышки коронавируса в стране в марте 2020 года запретили пускать зрителей на футбольные матчи, в том числе на игры национальной сборной страны.

Напомним, что сборная Ирана по футболу разгромила команду Сирии (3:0) в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC). После шести матчей команда Ирана лидирует в группе А.

27 января иранские футблолисты сыграют в Тегеране со сборной Ирака в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-22, а 1 февраля — со сборной ОАЭ в рамках 8-го тура.