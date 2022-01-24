Подтверждено присутствие 10 000 зрителей на матче национальной сборной против Ирака

«Предложение о присутствии 10 000 зрителей было подано в Национальный штаб по борьбе с коронавирусом через Комитет по безопасности, социальным и дисциплинарным вопросам по борьбе с коронавирусом. Наконец, национальный штаб согласился с предложением комитета о присутствии 10 000 зрителей при условии, что будут введены две дозы вакцины и известно о состоянии болезни», - сказал он.