Гран-При ФИДЕ в Белграде: иранский шахматист обыграл Абдусатторова

Чемпион мира среди юниоров в 2018 году Пархам Магсудлу в четвертый день турнира обыграл Абдусатторова, набрав 2,5 очков.

Ранее, иранский гроссмейстер уступил российскому сопернику, одержал победу над сербским шахматистом и сыграл вничью с одним из сербских гроссмейстеров.

Нодирбек Абдусатторов — 17-летний узбекистанский шахматист и один из самых молодых гроссмейстеров мира за всю историю (2017). Он стал триумфатором прошедшего в Варшаве чемпионата мира по быстрым шахматам в 2021 году.

Пархам Магсудлу — иранский шахматист, гроссмейстер (2016), трёхкратный чемпион Ирана (2017, 2018 и 2021 гг.), чемпион мира среди юниоров (2018), бронзовый призер юношеской олимпиады (2014), двукратный победитель юношеских олимпиад в составе сборной Ирана (2015, 2016), участник двух шахматных олимпиад в составе сборной Ирана (2016, 2018).