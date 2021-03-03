Иранка вошла в рейтинг 15 лучших шахматисток мира

Иранка удержал за собой 14-е место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по состоянию на 1 марта 2021 года.

В активе Хадем аль-Шарие 1494 рейтинговых пункта.

Другой иранский гроссмейстер Пархам Магсудлу с 2676 баллами расположился на 60-й позиции в обновленном мужском рейтинге ФИДЕ.

Сара Хадем аль-Шарие — иранская шахматистка, международный мастер среди мужчин (2015) и международный гроссмейстер среди женщин (2013). В составе сборной Ирана она приняла участие в двух Олимпиадах (2012—2014), отмечают иранские СМИ. Хадем аль-Шарие заняла 2-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди гроссмейстеров в категории "рапид" в России в 2019 году.

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