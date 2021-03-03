3 мар. 2021 г., 13:06
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Иранка вошла в рейтинг 15 лучших шахматисток мира

Иранка вошла в рейтинг 15 лучших шахматисток мира

Тегеран, 3 марта, ИРНА – Первая в иранском рейтинге Сара Хадем аль-Шарие заняла 14-ю позицию обновленного рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ) среди женщин.

Иранка удержал за собой 14-е место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по состоянию на 1 марта 2021 года.
В активе Хадем аль-Шарие 1494 рейтинговых пункта.
Другой иранский гроссмейстер Пархам Магсудлу с 2676 баллами расположился на 60-й позиции в обновленном мужском рейтинге ФИДЕ.
Сара Хадем аль-Шарие — иранская шахматистка, международный мастер среди мужчин (2015) и международный гроссмейстер среди женщин (2013). В составе сборной Ирана она приняла участие в двух Олимпиадах (2012—2014), отмечают иранские СМИ. Хадем аль-Шарие заняла 2-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди гроссмейстеров в категории "рапид" в России в 2019 году.

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