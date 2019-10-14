Магсудлу обыграл индийского гроссмейстера в четвертом туре шахматного турнира на острове Мэн   

В рамках четвертого тура шахматного супертурнира FIDE Chess.com Grand Swiss на острове Мэн Магсудлу победил гроссмейстера Гуджарати Видита из Индии.

После четырех туров лидируют Магусдлу (Иран) Ван Хао (Китай) , Фабиано Каруана (США), Люк Макшейн (Англия), в активе которых по 3,5 очка.

В пятом туре соревнований Магсудлу сыграет с Ваном Хао из Китая.

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.

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