Мы попросили гарантий экономического сотрудничества с Ираном: посол РФ

«Одним из вмешательств США на Украине является то, что страна потерпела поражение в Афганистане и намерена привлечь внимание всего мира к Украине», — заявил на пресс-конференции в среду вечером посол России в Тегеране Лаван Джагарян, имея в виду войну на Украине.

По его словам, «люди страдают в Сирии, Афганистане и Ираке, а США молчат».

«Мы слышали много противоречивых голосов о том, что Россия не хочет, чтобы переговоры заканчивались», — сказал Джагарян, имея в виду сообщения европейских СМИ о том, что Россия намерена сорвать соглашение между Ираном и группой «Большой пятерки».

Он добавил, что в последние годы, как при первом формировании ядерной сделки, так и на недавних переговорах, Россия сыграла положительную роль: «Когда Дональд Трамп и республиканцы вышли из ядерной сделки, Россия осталась в сделке. Как вы знаете, Ульянов был лучшим источником информации из Вены и сыграл в этом конструктивную роль».

«У нас также есть свои интересы, и мы хотим, чтобы сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось, мы хотели гарантировать беспрепятственное продолжение сотрудничества между Ираном и Россией, что также отвечает интересам Ирана. Об этом же говорили Лавров и Амир Абдоллахиян. Мы хотим, чтобы переговоры успешно закончились.», - добавил он.

По словам посла, «у России тоже есть свои интересы, это тоже в интересах Тегерана, чтобы мы не ограничивались двусторонним сотрудничеством только по ядерной сделке, а продолжали это сотрудничество в момент выхода США из Соглашения и когда союзники США вышли также. Мы не сожалели тогда об этих действиях, а осуждали их».

На вопрос о заявлениях российских официальных лиц о том, что письменные гарантии США должны отвечать интересам России и Ирана, он сказал: «США должны обеспечить, чтобы российско-иранское сотрудничество в рамках ядерной сделки и за его пределами не было затруднено и даже в условиях санкций против России».

«Санкции США против России очень негативно сказываются на торгово-экономических отношениях и денежных переводах», - пояснил он.

Посол России в Тегеране добавил: «Эта письменная гарантия включает в себя наши планы с Ираном не только в рамках ядерной сделки, но и за его пределами. Мы должны быть уверены, что проблем не возникнет. Соединенные Штаты не заслуживают доверия, поэтому мы хотим получить в этом отношении письменную и медиа-гарантию».

Подчеркнув, что когда Иран находился под санкциями, мы все еще сотрудничали в сфере ядерной энергетики и других проектах, Джагарян сказал: «Объем торговли между Ираном и Россией увеличился на 82% в прошлом году и достиг четырех миллиардов долларов».