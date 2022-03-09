Нетаньяху признал достижения Ирана на переговорах

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который имеет опыт обвинений Ирана и распространения заявлений против ядерной программы Ирана, опубликовал в Твиттере выдержку из разговора между страшим переговорщиком России Михаилом Ульяновым и журналистом ИРНА.

Отрывок из фильма, приложенный к сообщению бывшего сионистского премьер-министра, содержит выдержки из слов Ульянова: «Иранские коллеги борются за национальные интересы Ирана, как лев. Это действительно так, и я совершенно серьезно. Они борются за каждую запятую и каждое слово, и, как правило, довольно успешно. Я должен признать это».

В своем твите на иврите Нетаньяху повторил некоторые из своих давних утверждений о ядерной программе Ирана, сославшись на премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, и потребовал, чтобы Иран не приобрел ядерное оружие.

Переговоры в Вене находятся на стадии принятия политического решения американской стороной, итоги переговоров ожидают политических решений Вашингтона по ряду вопросов.