Иран и Узбекистан подписали документ о сотрудничестве для преодоления общих угроз

Находящийся в Ташкенте Али Шамхани в среду встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе встречи Шамхани передал Мирзиееву теплое послание Президента Исламской Республики Иран и поздравил его с 30-летием независимости дружественной страны, а также заявил о готовности Ирана развивать и углублять отношения.

Коснувшись объемов товарооборота между двумя странами, Шамхани счел необходимым принять необходимые меры для активизации потенциальных экономических возможностей и создания необходимых объектов в этой сфере.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности подчеркнул, что подписание важного документа о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами проложит путь к дальнейшему успеху в преодолении общих угроз.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности поблагодарил Узбекистан за поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и выразил надежду, что эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока не будет окончательно оформлено членство Исламской Республики Иран.