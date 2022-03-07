В Университете Азад открылось первое консульское отделение для иностранных студентов

Это первое отделение по консульским вопросам в Исламском университете Азад, которое было создано при сотрудничестве и взаимодействии проректора по международным делам и иностранных студентов Исламского университета Азад, Министерства науки, исследований и технологий и Министерства иностранных дел.

Это отделение состоит из различных отделов, включая образовательный, исследовательский, консульских отделов и приема иностранных студентов, поддержки студентов и Управления международного сотрудничества и научной дипломатии, и расположено при Исламском университете Азад имени Шахид Хадж Гасем Сулеймани в Кермане.