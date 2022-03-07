7 мар. 2022 г., 09:19
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В Университете Азад открылось первое консульское отделение для иностранных студентов

В Университете Азад открылось первое консульское отделение для иностранных студентов

Тегеран, 7 марта, ИРНА - В провинции Керман открылся первое отделение консульских дел иностранных студентов Исламского университета Азад.

Это первое отделение по консульским вопросам в Исламском университете Азад, которое было создано при сотрудничестве и взаимодействии проректора по международным делам и иностранных студентов Исламского университета Азад, Министерства науки, исследований и технологий и Министерства иностранных дел.

Это отделение состоит из различных отделов, включая образовательный, исследовательский, консульских отделов и приема иностранных студентов, поддержки студентов и Управления международного сотрудничества и научной дипломатии, и расположено при Исламском университете Азад имени Шахид Хадж Гасем Сулеймани в Кермане.

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