Сербский университетский профессор выразил готовность посетить Иран для подписания научных соглашений

Владан Йокич сделал это заявление во вторник вечером на встрече с послом Ирана в Белграде Рашидом Хасанпуром.

На встрече сербский чиновник подчеркнул необходимость развития научного сотрудничества между университетами двух сторон.

Далее он подчеркнул, что взаимное согласие может быть эффективным в плане глубокого культурного взаимопонимания, развития научного сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена студентами и преподавателями.

Со своей стороны посол Ирана представил проект взаимного соглашения.

Хасанпур отметил, что количество студентов иранских университетов в Сербии увеличивается.

Касаясь культурного сотрудничества Тегеран-Белград, которое началось три десятилетия назад, посол сказал, что расширение культурных и научных связей имеет большое значение.

Основанный в 1863 году, Белградский университет был впервые включен в шанхайский список в 2012 году.