23 февр. 2022 г., 12:41
Journalist ID: 2388
News Code: 84660406
0 Persons

Сербский университетский профессор выразил готовность посетить Иран для подписания научных соглашений

Сербский университетский профессор выразил готовность посетить Иран для подписания научных соглашений

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Ректор Белградского университета Владан Йокич заявил, что готов посетить Иран для подписания культурных и научных соглашений, которые уже разработаны.

Владан Йокич сделал это заявление во вторник вечером на встрече с послом Ирана в Белграде Рашидом Хасанпуром.

На встрече сербский чиновник подчеркнул необходимость развития научного сотрудничества между университетами двух сторон.

Далее он подчеркнул, что взаимное согласие может быть эффективным в плане глубокого культурного взаимопонимания, развития научного сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена студентами и преподавателями.

Со своей стороны посол Ирана представил проект взаимного соглашения.

Хасанпур отметил, что количество студентов иранских университетов в Сербии увеличивается.

Касаясь культурного сотрудничества Тегеран-Белград, которое началось три десятилетия назад, посол сказал, что расширение культурных и научных связей имеет большое значение.

Основанный в 1863 году, Белградский университет был впервые включен в шанхайский список в 2012 году.

Your Comment

You are replying to: .
captcha