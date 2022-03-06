США продолжат взаимодействие с Россией по восстановлению СВПД, заявили в Госдепе

«Новые санкции США, введенные против России после ее вторжения в Украину, не связаны с иранской ядерной сделкой 2015 года и не должны иметь никакого влияния на потенциальное возрождение этого соглашения», заявил в субботу представитель Госдепартамента США со ссылкой на Reuters.

В Госдепе сообщили, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Москвой по вопросу СВПД. По мнению ведомства, Россия разделяет общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу заявил, что Россия потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

СВПД был заключен в 2015 году Ираном с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Из-за этого Тегеран начал постепенно отказываться от соблюдения сделки.