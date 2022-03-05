5 мар. 2022 г., 14:55
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Загребский филармонический оркестр выступил с концертом на персидском языке в Хорватии

Загребский филармонический оркестр выступил с концертом на персидском языке в Хорватии

Тегеран, 5 марта, ИРНА – Загребский филармонический оркестр в пятницу впервые выступил с концертом на персидском языке в Хорватии.

Концерт «Так говорил Заратустра» с участием 80 хорватских музыкантов выступил Загребский филармонический оркестр на персидском языке под руководством Али Рахбари.
Программа прошла наряду с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Ираном и Хорватией и 150-й годовщиной основания Загребского филармонического оркестра.
Солистом данного оркестра является Реза Фекри.
Загребский Филармонический Оркестр (Zagrebačka filharmonija) – один из старейших симфонических коллективов Европы. Основанный в 1871 году, оркестр на протяжении почти полутора столетий поддерживает славу Загреба, как крупного музыкального центра, играющего важную роль в европейском культурном пространстве, и достойно представляет культуру Хорватии в мире.

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