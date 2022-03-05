Загребский филармонический оркестр выступил с концертом на персидском языке в Хорватии

Концерт «Так говорил Заратустра» с участием 80 хорватских музыкантов выступил Загребский филармонический оркестр на персидском языке под руководством Али Рахбари.

Программа прошла наряду с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Ираном и Хорватией и 150-й годовщиной основания Загребского филармонического оркестра.

Солистом данного оркестра является Реза Фекри.

Загребский Филармонический Оркестр (Zagrebačka filharmonija) – один из старейших симфонических коллективов Европы. Основанный в 1871 году, оркестр на протяжении почти полутора столетий поддерживает славу Загреба, как крупного музыкального центра, играющего важную роль в европейском культурном пространстве, и достойно представляет культуру Хорватии в мире.