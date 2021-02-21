Итальянский музыкант: Я хотела бы быть приглашенным дирижером Тегеранского симфонического оркестра

Сегодня вечером пианистка и дирижер Джина Фрата вместе с итальянским скрипачом Дино ДиПальма дадут последний концерт 36-й международной секции музыкального фестиваля «Фаджр».

«Я много слышала о Тегеранском симфоническом оркестре и знаю, что это самый большой симфонический оркестр в Иране. С другой стороны, я очень счастлива быть в Иране. Хотя я побывала во многих странах региона, это моя первая поездка в Иран, и я надеюсь снова приехать в Иран в ближайшем будущем в качестве приглашенного дирижера Тегеранского симфонического оркестра», - отметила она.