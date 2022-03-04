Iran Air: в Румынию направится рейс, чтобы вернуть иранцев с Украины

Генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейн Джахани заявил, самолет авиакомпании Iran Air в субботу вылетит в Бухарест, чтобы забрать на родину иранцев, которые отправились с Украины в Румынию.
"Самолет авиакомпании Iran Air, рейс, 6 марта в 1:20 заберет иранских студентов и жителей Украины в Международном аэропорту Бухареста, и должен приземлиться в Тегеране в 07:50", уточнил он.
Напомним, что 1 марта первый рейс IranAir, доставивший из Польши 100 иранских студентов, обучающихся в Украине, приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни.
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Пресс-служба авиакомпании Iran Air заявила о готовности организовать вывозные рейсы для граждан Ирана, прибывшие из Украины в Румынию.
Генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейн Джахани заявил, самолет авиакомпании Iran Air в субботу вылетит в Бухарест, чтобы забрать на родину иранцев, которые отправились с Украины в Румынию.
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