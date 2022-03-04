Iran Air: в Румынию направится рейс, чтобы вернуть иранцев с Украины

Генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейн Джахани заявил, самолет авиакомпании Iran Air в субботу вылетит в Бухарест, чтобы забрать на родину иранцев, которые отправились с Украины в Румынию.

"Самолет авиакомпании Iran Air, рейс, 6 марта в 1:20 заберет иранских студентов и жителей Украины в Международном аэропорту Бухареста, и должен приземлиться в Тегеране в 07:50", уточнил он.

Напомним, что 1 марта первый рейс IranAir, доставивший из Польши 100 иранских студентов, обучающихся в Украине, приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни.