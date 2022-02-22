Из Абадана в Кувейт запущен новый рейс

Рейс будет выполняться авиакомпанией "Iran Air" по средам. Первый полет будет осуществляться на самолете Airbus, который отправится из международного аэропорта Кувейта в 10:35 (по местному времени), и приземлится в 12 часов.
Iran Air — государственная иранская авиакомпания, национальный авиаперевозчик. Базируется в Тегеране. Выполняет полеты в 54 города в 30 странах мира. Порт приписки — Международный аэропорт Имама Хомейни. Была основана 24 февраля 1962 года. В 1964 году авиакомпания стала членом Международной Ассоциации Авиаперевозчиков (IATA) и в 1983 году вступила во Всемирную Туристическую Организацию (WTO) как присоединившийся участник.
Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Наряду с годовщиной основания государственной иранской авиакомпании "Iran Air "с 23 февраля будет запущен новый рейс «Абадан-Кувейт».
Рейс будет выполняться авиакомпанией "Iran Air" по средам. Первый полет будет осуществляться на самолете Airbus, который отправится из международного аэропорта Кувейта в 10:35 (по местному времени), и приземлится в 12 часов.
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