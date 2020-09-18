18 сент. 2020 г., 17:35
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News Code: 84044257
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Iran Air сообщила об увеличении количества международных рейсов

Iran Air сообщила об увеличении количества международных рейсов

Тегеран, 18 сентября. ИРНА — За четвертый месяц текущего иранского календарного года (21 июня 21 июля 2020 года) количество международных рейсов иранской авиакомпании Iran Air увеличилось на 60% по сравнению с прошлым месяцем.


Об этом заявил в пятницу в интервью агентства ИРНА директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейн Джахани.
По его данным, за указанный период на международных рейсах перевозки выросли на 60%, до 10,817 тыс. пассажиров.
Джахани напомнил, что из-за вспышки коронавируса по всему миру отменены большинство авиарейсов иранской авиакомпании Iran Air. Однако уже через несколько месяцев Iran Air выполняет регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Милан, Манчестер, Мадрид, Вену и Дубай", указал он.
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