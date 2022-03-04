Раиси посетил единственный остров в Каспийском море

Во время визита, президент Раиси ознакомился с ходом реализации проекта развития экологического туризма на острове Ашур-Ада, который считается единственным иранским островом в Каспийском море.
Ашур-Ада расположен в 40 км на запад от Горгана, административного центра провинции Гулистан. Остров Ашур-Ада и территория вокруг него, полуостров Мианкале, - уникальное место для иранской дикой природы. Его называют одной из наиболее ценных экосистем Ирана.
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси в пятницу посетил единственный иранский остров в Каспийском море Ашур-Ада.
Во время визита, президент Раиси ознакомился с ходом реализации проекта развития экологического туризма на острове Ашур-Ада, который считается единственным иранским островом в Каспийском море.
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