Раиси посетил единственный остров в Каспийском море

Во время визита, президент Раиси ознакомился с ходом реализации проекта развития экологического туризма на острове Ашур-Ада, который считается единственным иранским островом в Каспийском море.

Ашур-Ада расположен в 40 км на запад от Горгана, административного центра провинции Гулистан. Остров Ашур-Ада и территория вокруг него, полуостров Мианкале, - уникальное место для иранской дикой природы. Его называют одной из наиболее ценных экосистем Ирана.