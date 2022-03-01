Раиси приказал облегчить туристический поток и увеличить количество рейсов в Доху во время ЧМ-2022

«Проведение чемпионата мира по футболу в Катаре – это особая возможность для привлечения туристов, ознакомления туристов с культурным, историческим и социальным потенциалом Ирана и активизации государственного и частного экономических комплексов, что может быть как эффективным средством нейтрализации санкций, так и представления реального образа Ирана и победы над иранофобией», - заявил он.

«В связи с этим Министерство культурного наследия и туризма провело несколько совещаний в течение примерно трех месяцев при сотрудничестве некоторых государственных учреждений, таких как министерства иностранных дел, спорта и молодежи, дорог и городского развития, энергетики и промышленности и секретариата Верховного совета свободных зон и некоторых других правительственных учреждений, чтобы активизировать и максимально использовать туристический и экономический потенциал», - отметил он.

Представитель правительства уточнил: «план представлен Раиси за две недели до визита президента в Катар, и в ходе визита были проведены соответствующие консультации с катарскими официальными лицами».

Бахадори продолжил: «Соответственно, Президент поручил Первому вице-президенту сформировать специальную рабочую группу для большей синергии и координации различных государственных органов в этом отношении».

«Предлагаемые программы, подготовленные в различных областях, таких как содействие туристическому движению, увеличение количества рейсов из Тегерана в Доху и наоборот, использование прогулочных и пассажирских судов с возможностью размещения, приглашение некоторых участвующих команд в Иран и т.п. для участия в Чемпионате мира готовится и находится в стадии рассмотрения», - указал он.

По словам представителя правительства, правительство также намерено активизировать неправительственный и государственный секторы и частные туристические агентства, чтобы максимально использовать имеющиеся возможности.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.