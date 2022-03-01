Раиси призвал развивать текущие стратегические отношения между Тегераном и Дамаском

Президент Раиси сделал это заявление на встрече с главой Управления национальной безопасности Сирии бригадным генералом Али Мамлуком.

Президент Ирана подчеркнул необходимость дальнейшего углубления всесторонних ирано-сирийских отношений на всех возможных уровнях, добавив, что коалиция между двумя странами действительно нерушима.

Президент Раиси сослался на уникальное сопротивление сирийского народа в противостоянии террористическим группировкам, подчеркнув необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.

«Вражда угнетающих держав против стран региона не уменьшилась, и Соединенные Штаты стремятся создать проблемы безопасности для Сирии, на этот раз в новом виде», — добавил он.

Памятуя мучеников кампании против терроризма, в том числе Касема Сулеймани, он сказал, что Сирия находится на переднем крае войны против сионистского режима, и исламские страны и народы должны объединиться для противостояния действиям этого узурпаторского режима.

Бригадный генерал Мамлук также передал теплые приветствия президента Башара Асада президенту Раиси, иранскому народу и правительству, добавив, что его правительство никогда не забудет поддержку Ираном Сирии в кампании против террористов.

Он также сказал, что Сирия находится в полной готовности к подозрительным шагам некоторых арабских стран по натурализации связей с сионистским режимом.