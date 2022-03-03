Преследование цветных просителей убежища с украинской во время бегства от войны

Очевидцы говорят, что украинские цветные беженцы сталкиваются с дискриминацией при пересечении границы.

Журналисты и местные жители сообщили ABC News, что, пока украинцы бегут по Европе из-за нападений России, цветные беженцы подвергаются дискриминации со стороны экстремистских групп, патрулирующих границу.

Свидетели рассказывают, что 1 марта десятки правых националистов в центре польского города Перемышль преследовали беженцев, которые оказались цветными.

Поскольку гуманитарный кризис на Украине продолжается, многие опасаются, что экстремизм создаст проблемы для цветных беженцев, пытающихся спастись от войны.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более миллиона украинцев бежали в соседние страны с тех пор, как 24 февраля российские войска вторглись на Украину. Согласно этому отчету, по состоянию на 2 марта в Польшу прибыли не менее 453 000 из этих просителей убежища.

Свидетели сообщают, что экстремисты напали на любого, кто выглядел африканцем или арабом, недалеко от железнодорожного вокзала Перзмисель, через который проходят тысячи беженцев.