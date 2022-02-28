Представитель Ирана стал членом Совета ТАФИСА

Ежегодное собрание международной ассоциации спорта для всех прошло в режиме видеоконференции под председательством президента ассоциации из Франции.

По итогам собрания состоялись выборы на два оставшихся места в совете ТАФИСА, на которых Али Фейзаса из Ирана избран членом союза, набрав 23 голоса. Другое место в совете досталось Нираджу Кумару из Индии, набравшему 22 голоса.

Игры проводятся раз в четыре года под патронажем Международного олимпийского комитета, при поддержке ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения. Цель соревнований состоит в том, чтобы собрать всю информацию, связанную с традиционными играми во всем мире, и таким образом помочь защитить это культурное наследие.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).