Национальная сборная Ирана по волейболу сидя является неоспоримой силой этого вида спорта в мире. За последние четыре десятилетия эта команда завоевала 7 золотых и 2 серебряные медали в разные и была одним из претендентов и чемпионов мировых соревнований.

Последней славой иранского волейбола видя стала золотая медаль на Паралимпийских играх в Токио под руководством Хади Резаи. Сила иранского волейбола в мире побудила некоторые страны использовать иранских теоретиков для укрепления этого вида спорта.

Также разные страны стремятся повысить уровень своих игроков, проводя совместные лагери с мужской сборной Ирана по волейболу сидя.

В качестве последнего шага официальные лица итальянского волейбола выбрали Алирезу Муаммари главным тренером мужской национальной сборной Италии, чтобы укрепить национальную команду страны и разработать долгосрочный план на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Муаммари является одним из великих тренеров в этой области в Иране, который смог выиграть 2 золотые медали на Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году с иранской сборной по волейболу сидя.

Он также имеет серебряную медаль на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. Он был помощником Хади Резаи в тот период игр.

Муаммари также возглавляет тренерский комитет Азиатско-Тихоокеанской конфедерации волейбола сидя и некоторое время возглавлял волейбольную команду Peykan, которая выиграла клубный чемпионат Азии.