В МИД Ирана рассказали об эвакуации граждан с Украины

В заявлении говорится, что министерство иностранных дел Ирана в разные периоды, в том числе перед началом войны в Украине, выпустило три заявления, призывая иранцев покинуть страну.

Министерство иностранных дел также сформировало кризисный штаб в Украине, который возглавил заместитель министра иностранных дел и в котором приняли участие заинтересованные официальные лица, чтобы постоянно следить за развитием событий в Украине.

Несмотря на предупреждения МИД, многие иранцы, как и многие другие иностранцы в Украине, отказались покинуть страну до начала войны, говорится в заявлении, добавив, что после начала российского вторжения их попросили использовать любую возможность, чтобы покинуть страну.

Министерство иностранных дел также сообщило, что оно установило круглосуточную контактную линию для семей иранских граждан в Украине, чтобы они могли быть в курсе их последней ситуации.

Кроме того, говорится в заявлении, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян позвонил своим коллегам в Украине, России, Венгрии и Словакии, чтобы подчеркнуть, что безопасность иранских граждан является главным приоритетом Исламской Республики Иран.

В заявлении отмечается, что после консультаций между официальными лицами Ирана в Тегеране и в соседних с Украиной странах послами и официальными лицами Румыния, Польша и Венгрия открыли свои границы для граждан Ирана.