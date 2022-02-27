Иран призвал Румынию предоставит необходимые условия для возвращения иранских граждан с Украины

Помощник МИД по Средиземноморью и Восточной Европе проконсультировался с послом Румынии в Тегеране о способах оказания помощи иранцам, проживающим в Украине.

В воскресенье помощник МИД и генеральный директор по Средиземноморью и Восточной Европе встретился с послом Румынии в Тегеране, чтобы обсудить способы оказания помощи Румынии в содействии безопасному выезду иранских граждан, проживающих в Украине, через их территорию.

Хабиболлахзаде упомянул безопасное возвращение иранских граждан, проживающих на Украине, как важную заботу правительства Исламской Республики Иран и призвал Румынию предоставить необходимые условия для тех иранских граждан, которые намерены вернуться в страну через Румынию, учитывая граница с Украиной.