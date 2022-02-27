Иран является одной из 10 стран, производящих вакцину против коронавируса в мире

«Иран смог внедрить различные платформы и методы производства вакцины против коронавируса и добился успеха в этой области, что свидетельствует о большом росте и развитии страны в области вакцинных технологий», - заявил он.

«Хотя в последние месяцы в стране у нас были недостатки в этой области, но сегодня наши соотечественники могут быть уверены, что если потребуются дополнительные дозы, как третьи, так и четвертые, группа способных иранских вакцинаторов может произвести этот продукт и сделать его доступным для населения», - отметил он.