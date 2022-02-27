6-я специальная выставка Ирана открылась в Таджикистане

6-я специальная выставка Исламской Республики Иран в Таджикистане была открыта в присутствии посла Исламской Республики Иран Мохаммада-Таги Сабери губернатора Хорасана Разави Ягуба Али Назари, таджикских экономических деятелей, послов и глав дипломатических миссий и бизнесмены и экономические активисты Ирана и Таджикистана.

Касаясь проведения 5-й специализированной выставки Исламской Республики Иран в Таджикистане в январе 2009 года, Сабери сказал: «6-я специализированная выставка нашей страны является фактически первой выставкой после вспышки коронавируса».

По словам посла, эта выставка продлится три дня до 29 февраля.

Помимо присутствия иранских компаний, на этой выставке присутствуют 120 активистов в сфере торговли и экономики Исламской Республики Иран.