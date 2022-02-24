Багери: нет никаких гарантий, что стороны на переговорах в Вене смогут пересечь финишную прямую

«Нахождение рядом с финишной прямой не является гарантией пересечения ее. Чтобы сделать последний шаг, требуется особая осторожность, большая настойчивость, дополнительный творческий подход и взвешенный подход», написал Багери Кани в своем Twitter в четверг.

"Для завершения работы есть определенные решения, которые должны принять наши западные собеседники", добавил он.

Накануне глава иранской делегации на переговорах, замглавы МИД по политическим вопросам после почти трех недель интенсивных дипломатических консультаций возвратился в Тегеран с кратким визитом.

главные переговорщики трех европейских стран (Великобритания, Франция, ФРГ), участвовавших в ядерных переговорах в Вене вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.