Раиси призвал к укреплению связей Тегеран-Маскат

Выступая в среду на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, президент Раиси поблагодарил султана Омана за официальное приглашение посетить страну и сказал, что, без сомнения, эти взаимодействия могут укрепить отношения между двумя государствами и быть эффективными в решении региональных и международных проблем.

Президент Раиси отметил, что позиция правительства Омана была хорошей, твердой и значительно отличалась от поведения некоторых государств региона, добавив, что внимание Омана к Палестине, Йемену и региональным проблемам имеет большое значение.

Подчеркнув, что правительство Омана уделяет внимание безопасности региона, мира ислама и угнетенных людей в Западной Азии, президент Раиси подчеркнул, что отношения Ирана с Оманом хорошие, но в сфере экономических и торговых вопросов есть сферы для дальнейшего развития, и в обеих странах имеется значительный потенциал, который можно использовать для расширения торгово-экономических связей.

Президент Раиси пригласил султана Омана посетить Тегеран, подчеркнув, что их воля и политика в Исламской Республике Иран заключается в развитии сотрудничества с дружественными странами, особенно с Оманом.

Бадр аль-Бусаиди в свою очередь высоко оценил поддержку Исламской Республики Иран со стороны ее соседей и сказал, что между Ираном и Оманом существуют прекрасные отношения, исторически основанные на взаимном доверии и уважении, а также сотрудничество и позитивное сотрудничество на благо региональной и глобальной безопасности.

Министр иностранных дел Омана заявил, что визит президента Раиси в Оман, безусловно, станет исторической поездкой и позволит достичь целей обеих стран, добавив, что Оман всегда будет поддерживать прагматичный подход иранского президента во всем, что он делает, и Оман, безусловно, будет стремиться операционализировать свой подход к расширению связей.