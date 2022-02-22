Иранцы, проживающие за границей, являются достоянием Исламской Республики: Раиси

Обращаясь к иранцам, проживающим в Катаре, Раиси заявил о серьезной воле для расширения торговых и экономических отношений с Катаром.

Глава Ирана призвал всех иранцев за границей страны приложить усилия для поддержки культуры своей родины.

Он отметил, что были предприняты хорошие меры для устранения препятствий для инвестиций или ведении экономической деятельности в Иране иранцами, проживающими в разных странах.

По его словам, сотрудничество с соседями является принципом внешней политики его администрации.

«Несмотря на санкции и давления, Исламская Республика Иран добилась успехов в различных областях», отметил Раиси, добавив: «Американские официальные лица признали, что их политика максимального давления на Иран потерпела поражение».

Раиси в понедельник отправился в Катар с двухдневным визитом для участия в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Он вчера провел встречу с эмиром Катара и стороны подписали 14 документов о сотрудничестве.

Он во второй день визита выступил с речью на 6-м саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). На полях саммита иранский президент также проведет встречи с главами стран-участниц форума