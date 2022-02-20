Раиси призвал к расширению сотрудничества с Сербией

Глава Ирана в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем в субботу сделал акцент на расширении сотрудничества Тегерана с Белградом.
«Исламская Республика стремится укреплять политические, торговые и экономические связи с Сербией в рамках интересов двух стран», отметил Раиси.
Вучич, в свою очередь, заявил о многих возможностях Ирана и Сербии для расширения отношений, отметив, что Белград планирует повысить уровень торговых взаимодействий с Тегераном, и установить стратегические политические отношения с Ираном.
Говоря о самостоятельных позиций Исламской Республики, Вучич отметил, что обе страны могут тесно работать друг с другом на международной арене.
Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул необходимость развития политических, экономических и торговых отношений с Сербией, используя различные возможности двух стран.
Глава Ирана в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем в субботу сделал акцент на расширении сотрудничества Тегерана с Белградом.
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