Визит президента Сербии в Иран станет новой главой в сотрудничестве двух стран

В интервью ИРНА в Белграде в субботу Рашид Хассанпур отметил, что визит президента Сербии Александр Вучич в Тегеран состоится сразу после того, как исчезнет глобальная вспышка коронавируса.

«В ходе следующего визита президента Сербии в Иран между двумя странами будет подписано не менее 10 документов о сотрудничестве в различных областях», - сказал он.

По его словам, Иран и Сербия имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, горнодобывающей промышленности, строительства, энергетики и нефтехимии, а также туризма.

Как отметил Хассанпур, «в последние годы мы стали свидетелями расширения торговли между двумя странами, например, в 2018 году объем торговли достиг 52 млн. и 300 тысяч долларов, из которых на долю Ирана приходилось 42 млн. и 400 тысяч долларов, а на долю Сербии - 9 млн. 800 тысяч долларов».

По словам посла страны, «в области образования Сербия ежегодно предоставляет Ирану несколько стипендий в рамках программы «Мир в Сербии», а в свою очередь Исламская Республика Иран, как ожидается, предложит несколько стипендий для сербских студентов».

«Число студентов, изучающих персидский язык в Белградском университете, достигло более 300 человек. В 2009 году на факультете востоковедения этого университета был открыт фонд Ирана, что является большим шагом для привлечения большего числа студентов, интересующихся персидским языком и знакомящихся с культурой нашей страны», - добавил он.

«Открытие кафедры персидского языка в Белградском университете также находится на завершающей стадии, и ожидается, что преподавание персидского языка будет преподаваться на новой независимой кафедре в следующем учебном году (2021-2022)», - указал он.