23 нояб. 2024 г., 11:12
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Новости ID: 85667968
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Иран опроверг обвинения США и Великобритании в отношении региона и Украины

23 нояб. 2024 г., 11:12
Новости ID: 85667968
Иран опроверг обвинения США и Великобритании в отношении региона и Украины

Нью-Йорк, 23 ноября, ИРНА – Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю Совета Безопасности ООН опроверг обвинения США и Великобритании в дестабилизации региона, а также в связи с конфликтами в Украине, назвав их безосновательными.

В своем письме к председателю Совета Безопасности ООН Барбаре Вудворду в пятницу по местному времени постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани решительно отверг обвинения США и Великобритании на заседании Совета Безопасности против Ирана, подчеркнув, что США и Великобритания не могут снять с себя ответственность, будучи пособниками преступлений израильского режима.

Как отметил иранский дипломат, безоговорочная поддержка Соединенных Штатов Америки и Великобритании израильскому режиму подогревает продолжение конфликтов и подрывает усилия Совета Безопасности по обеспечению мира и безопасности на международной арене.

Иравани также решительно отверг обвинения США и Великобритании против Ирана в связи с конфликтом в Украине, подчеркнув, что позиция Ирана по Украине остается ясной, стабильной и неизменной.

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