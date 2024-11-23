Иран опроверг обвинения США и Великобритании в отношении региона и Украины

В своем письме к председателю Совета Безопасности ООН Барбаре Вудворду в пятницу по местному времени постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани решительно отверг обвинения США и Великобритании на заседании Совета Безопасности против Ирана, подчеркнув, что США и Великобритания не могут снять с себя ответственность, будучи пособниками преступлений израильского режима.

Как отметил иранский дипломат, безоговорочная поддержка Соединенных Штатов Америки и Великобритании израильскому режиму подогревает продолжение конфликтов и подрывает усилия Совета Безопасности по обеспечению мира и безопасности на международной арене.

Иравани также решительно отверг обвинения США и Великобритании против Ирана в связи с конфликтом в Украине, подчеркнув, что позиция Ирана по Украине остается ясной, стабильной и неизменной.