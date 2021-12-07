Президент Сербии: Белград заинтересован в развитии сотрудничества с Тегераном

На сегодняшней встрече с послом Ирана Рашидом Хассанпуром Александр Вучич высоко оценил принципиальную позицию Ирана в отношении уважения и поддержки суверенитета и территориальной целостности стран, включая Сербию.

«Иран и Сербия недавно пережили важные и решающие события, которые могут придать отношениям между двумя странами четкую и прочную перспективу», - заявил посол.

Хасанпур также напомнил, что Исламская Республика Иран всегда поддерживала территориальную целостность, национальный суверенитет и невмешательство в дела стран, добавив, что мира, безопасности и стабильности можно достичь только путем соблюдения этих принципов.

В ходе встречи стороны обсудили прогресс, достигнутый в торгово-экономическом сотрудничестве между Сербией и Ираном, а также предложения по новому сотрудничеству с учетом существующих возможностей, в том числе в области энергетики и сельского хозяйства.