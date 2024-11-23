23 нояб. 2024 г., 12:59
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В районе Аль-Хиям происходят интенсивные столкновения между силами «Хезболлы» и израильскими военными

23 нояб. 2024 г., 12:59
??????? ID: 85668154
В районе Аль-Хиям происходят интенсивные столкновения между силами «Хезболлы» и израильскими военными

Тегеран, 23 ноября, ИРНА – В районе Аль-Хиям на юго-востоке Ливана происходят интенсивные столкновения между бойцами Сопротивления и израильскими военными. Об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар".

По данным телеканала, эти интенсивные столкновения произошли после того, как израильские военные попытались проникнуть в район Аль-Хиям.

Как сообщается, бойцы Сопротивления несколько раз совершали атаки на израильских военнослужащих в районе Аль-Хиям и в течение пятницы нацеливались на их скопления и автомобили.

Исламское сопротивление в Ливане в отдельных заявлениях отметило, что бойцы «Хезболлы» с раннего утра пятницы (восемь раз – ред.) обстреляли места сбора израильских военнослужащих на восточной окраине города Аль-Хиям ракетами, а с помощью управляемой ракеты уничтожили танк «Меркава» израильской армии, что привело к гибели и ранениям его экипажа.

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