В районе Аль-Хиям происходят интенсивные столкновения между силами «Хезболлы» и израильскими военными

По данным телеканала, эти интенсивные столкновения произошли после того, как израильские военные попытались проникнуть в район Аль-Хиям.

Как сообщается, бойцы Сопротивления несколько раз совершали атаки на израильских военнослужащих в районе Аль-Хиям и в течение пятницы нацеливались на их скопления и автомобили.

Исламское сопротивление в Ливане в отдельных заявлениях отметило, что бойцы «Хезболлы» с раннего утра пятницы (восемь раз – ред.) обстреляли места сбора израильских военнослужащих на восточной окраине города Аль-Хиям ракетами, а с помощью управляемой ракеты уничтожили танк «Меркава» израильской армии, что привело к гибели и ранениям его экипажа.