24 нояб. 2024 г., 12:52
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Новости ID: 85669285
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Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

24 нояб. 2024 г., 12:52
Новости ID: 85669285
Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Утром в воскресенье израильские СМИ сообщили о стрельбе по посольству Израиля в Иордании, после чего полиция перекрыла дороги, ведущие к данному дипломатическому учреждению.

Сообщается, что посольство Израиля в Иордании подверглось обстрелу со стороны вооруженного лица в течение нескольких минут.

Управление общественной безопасности Иордании сообщило о ликвидации лица, обстрелявшего сотрудников сил безопасности страны вблизи посольства Израиля в Аммане.

Данное ведомство также сообщило о ранениях троих иорданских сотрудников сил безопасности в ходе этого инцидента.

По словам иорданского чиновника, инцидент со стрельбой вокруг посольства Израиля в Аммане завершен, и полиция взяла под контроль все входы к данному объекту.

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