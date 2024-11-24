Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Сообщается, что посольство Израиля в Иордании подверглось обстрелу со стороны вооруженного лица в течение нескольких минут.

Управление общественной безопасности Иордании сообщило о ликвидации лица, обстрелявшего сотрудников сил безопасности страны вблизи посольства Израиля в Аммане.

Данное ведомство также сообщило о ранениях троих иорданских сотрудников сил безопасности в ходе этого инцидента.

По словам иорданского чиновника, инцидент со стрельбой вокруг посольства Израиля в Аммане завершен, и полиция взяла под контроль все входы к данному объекту.