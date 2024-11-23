Постпред Ирана: в отношении ядерной программы Ирана действует строжайший режим проверок

Выступая на заседании Совета управляющих, он указал на недавний визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран. "Эти взаимодействия открывают путь к укреплению взаимного и значимого сотрудничества для решения двух оставшихся проблем и продвижения к лучшим условиям, которые служат целям, заявленным в уставе агентства", сказал Назири Асл.

"Заседание Совета управляющих проводится на фоне продолжающихся негативных событий на региональном и международном уровне, безнаказанности израильского режима из-за геноцида, военных преступлений и массовых убийств невинных людей в секторе Газа и Ливане", продолажл иранский дипломат.

По его словам, продолжение геноцида, военных преступлений и нарушений международного права со стороны израильского режима представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности. "Этот режим и его союзники несут ответственность за продолжение этих варварских нападений на беззащитных людей", добавил он.

"Исламская Республика Иран продолжает конструктивное техническое сотрудничество с МАГАТЭ в соответствии со своими правами и обязательствами, основанными на Договоре о нераспространении ядерного оружия и Соглашении о всеобъемлющих гарантиях", подчеркнул Назири Асл.

Посол Ирана выразил сожаление по поводу того, что некоторые западные страны намеренно игнорируют сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ. "Все члены совета должны быть обеспокоены безответственным отношением, которое поставит под угрозу цели МАГАТЭ в будущем и ослабит все наши совместные усилия ради лучшего мира", резюмировал он.