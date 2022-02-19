19 февр. 2022 г., 21:36
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News Code: 84655870
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Иран заявил, что открытие транзитного маршрута с Арменией свидетельствует о добрососедстве

Иран заявил, что открытие транзитного маршрута с Арменией свидетельствует о добрососедстве

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу приветствовал растущие отношения между Ираном и Арменией, отметив, что возобновление транзитного маршрута между двумя странами в кратчайшие сроки свидетельствует о совместных усилиях по поддержанию добрососедства.

Об этом министр иностранных дел заявил во время встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, на которой стороны обсудили расширение двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

Амирабдоллахян заявил, что стабильность и безопасность на Кавказе являются одной из основных задач Ирана, выразив неприятие Тегераном любых геополитических изменений в этом регионе.

Министр иностранных дел Армении, со своей стороны, приветствовал усилия Тегерана по содействию поддержанию мира и стабильности в кавказском регионе.

Мирзоян возобновил свое приглашение Амир Абдоллахияну с визитом в Ереван.

Он сказал, что его страна готова направить в Иран экономические, торговые и технические делегации.

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