Иран заявил, что открытие транзитного маршрута с Арменией свидетельствует о добрососедстве

Об этом министр иностранных дел заявил во время встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, на которой стороны обсудили расширение двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

Амирабдоллахян заявил, что стабильность и безопасность на Кавказе являются одной из основных задач Ирана, выразив неприятие Тегераном любых геополитических изменений в этом регионе.

Министр иностранных дел Армении, со своей стороны, приветствовал усилия Тегерана по содействию поддержанию мира и стабильности в кавказском регионе.

Мирзоян возобновил свое приглашение Амир Абдоллахияну с визитом в Ереван.

Он сказал, что его страна готова направить в Иран экономические, торговые и технические делегации.