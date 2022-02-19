Доха готова улучшить отношения с Тегераном

В кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить последние события в двусторонних отношениях и интересующие вопросы.

На этой встрече Амир Абдоллахиян подчеркнул важность образцовых отношений между двумя сторонами и выразил надежду, что официальный визит президента Ирана в Катар в ближайшие два дня для участия в газовом саммите ОПЕК и укрепления двусторонних отношений пройдет на высоком уровне.

Глава дипслужбы также обсудил со своим катарским коллегой последнюю ситуацию в Афганистане, пояснив гуманитарную помощь Ирана Афганистану и необходимость помочь народу этой страны преодолеть этот сложный период.