19 февр. 2022 г., 12:17
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News Code: 84655192
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Доха готова улучшить отношения с Тегераном

Доха готова улучшить отношения с Тегераном

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил об ожидании в Дохе визита президента Исламской Республики Иран и сопровождающей его делегации в Катар.

В кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить последние события в двусторонних отношениях и интересующие вопросы.

На этой встрече Амир Абдоллахиян подчеркнул важность образцовых отношений между двумя сторонами и выразил надежду, что официальный визит президента Ирана в Катар в ближайшие два дня для участия в газовом саммите ОПЕК и укрепления двусторонних отношений пройдет на высоком уровне.

Глава дипслужбы также обсудил со своим катарским коллегой последнюю ситуацию в Афганистане, пояснив гуманитарную помощь Ирана Афганистану и необходимость помочь народу этой страны преодолеть этот сложный период.

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